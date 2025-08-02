قبل انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025، تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي

تنسيق الثانوية العامة 2025، تنطلق خلال ساعات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي غدا الأحد، عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية من التنسيق، وموعد بدء التسجيل على موقع التنسيق.

وتنظم وزارة التعليم العالي، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا، تعلن خلاله نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025، بعد أن تم إغلاق تسجيل الرغبات على موقع التنسيق مساء اليوم السبت 2 أغسطس 2025.

موعد انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق 2025

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة ايضا خلال المؤتمر، تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025، وسط توقعات بأن يبدأ تسجيل الرغبات على موقع التنسيق منتصف الأسبوع الجاري.

وقبل بدء المرحلة الثانية، تستعرض فيتو في عدة تقارير متتالية، أهم قواعد التنسيق التي يجب أن يكون الطلاب على دراية بها، قبل تسجيل رغباتهم.

من أهم تلك القواعد، قواعد التوزيع الجغرافي والتي نستعرضها فيما يلي:

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2025

يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين. مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى. مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

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