جامعة عين شمس تحصد 5 جوائز في مسابقة «ترجم.. أبدع»

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، نتائج النسخة الثانية من مسابقة “ترجم.. أبدع”، التي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، والتي انطلقت في شهر يناير 2025.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لتشجيع واكتشاف الكفاءات المتميزة في مجال الترجمة بين طلاب الجامعات المصرية.

و تمكّنت فرق جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة من حصد خمس جوائز من بين الجوائز الست المُقدمة في المسابقة، وذلك بفضل ما قدّمته من نماذج متميزة تُجسّد إبداع الشباب الجامعي.

وكان المركز القومي للترجمة قد أعلن عن تلقي 32 مشاركة من 14 جامعة حكومية وخاصة، وشملت المقترحات ترجمات من ثماني لغات مختلفة، هي: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الصينية، الإيطالية، الفارسية، والعبرية. وقد استكمل المركز الإجراءات الخاصة بمراجعة المقترحات وفحص عينات الترجمة من قِبل متخصصين في اللغات والمجالات العلمية المختلفة، كما تم اعتماد التوصيات النهائية من قبل الهيئة الاستشارية للمركز. وأسفرت عملية التقييم الدقيقة عن اختيار ستة فرق فائزة، تمثل نماذج متميزة من الشباب الجامعي المبدع.

وقد جاءت الأعمال الفائزة على النحو التالي: أولًا، مقترح بعنوان “المترجم البشري في عشرينيات القرن الحادي والعشرين”، مترجم عن اللغة الإنجليزية، مقدم من فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن – جامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتورة رضوى محمد محمد قطيط، ويضم الفريق: ريم عادل سعد عبد الفتاح السرجاني، وكريمة محسن يسري، ونسمة محمد دياب.

ثانيًا، مقترح بعنوان “المستقبل رقمي: كيف ستُشكّل التداخلات والذكاء الاصطناعي حياتنا وعملنا”، مترجم عن اللغة الإنجليزية، مقدم من فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات – جامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتورة ماجدة منصور محمد حسب النبي، ويضم الفريق: الدكتورة أسماء جمال سالم عوض، والدكتورة مي محمود عبد الباقي، ومارينا عبد المسيح عبد السيد.

ثالثًا، مقترح بعنوان “التواصل الحضاري الصيني الإفريقي في العصر الجديد”، مترجم عن اللغة الصينية، مقدم من فريق قسم اللغة الصينية بكلية الألسن – جامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور حسانين فهمي حسين، ويضم الفريق: الأستاذة أمنية عادل محمد زايد، ومريم عادل محمد زايد.

رابعا، مقترح بعنوان “سجلات الفيلق اليهودي”، مترجم عن اللغة العبرية، مقدم من فريق قسم اللغة العبرية بكلية الآداب – جامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتورة حنان كامل متولي، ويضم الفريق: الدكتور محمد عبود حسين، والدكتور أحمد محمود محمد شمس الدين، والدكتورة مرام محروس مصطفى.

خامسا، مقترح بعنوان “رحلة إلى ولاية عزرائيل”، مترجم عن اللغة الفارسية، مقدم من فريق قسم اللغة الفارسية بكلية الألسن – جامعة عين شمس، ويضم الفريق: الدكتور محمد عبد الله عبد السلام، ومروة زناتي عثمان، وآية رمضان رزق.

ويُذكر أن مسابقة “ترجم.. أبدع” تستهدف تحفيز الطلاب على الانخراط في مشروعات ترجمة نوعية تفتح آفاقًا فكرية جديدة، وتسهم في نقل المعارف الحديثة إلى اللغة العربية. ويقوم المشاركون باقتراح كتب ثقافية وعلمية جادة من مختلف التخصصات واللغات، ويعمل المركز القومي للترجمة على تقييم هذه المقترحات وفق معايير موضوعية ودقيقة، تتضمن أهمية الكتاب، وجودة العينة المقدمة، وأصالة المحتوى، ومدى خدمته للمجتمع.

وفي ضوء نتائج التقييم، يتولى المركز شراء حقوق الترجمة الخاصة بالكتب الأجنبية المختارة، والتعاقد مع الفرق الفائزة ومشرفيها لترجمة هذه الأعمال ونشرها بشكل رسمي ضمن إصدارات المركز، بما يضمن جودة الترجمة، واحترافية العمل، واستدامة التأثير المعرفي والثقافي.

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