إقبال كبير على معامل جامعة عين شمس لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق

أعلن قطاع التعليم والطلاب استقبال معامل تنسيق جامعة عين شمس أعدادًا كبيرة من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2025 _ 2026 وذلك بمقارها في كليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن معامل التنسيق مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم ما يزيد على ٣٠٠ جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وكان رئيس جامعة عين شمس قد وجه قطاع التعليم والطلاب بالاستعداد الكامل والمتابعة الدؤوبة لضمان نجاح معامل التنسيق بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات والخدمات اللوجيستية اللازمة لحين الانتهاء من فتره التنسيق بكل مراحله على مستوى كافة المعامل داخل الحرم الجامعى.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪

● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

ويبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٦ أغسطس، ويستمر حتى الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥.

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