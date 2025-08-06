جامعة عين شمس تعلن شروط التقدم لأول برنامج جامعي لتدريس العلوم المصرفية

أعلنت جامعة عين شمس البرنامج الجديد لتدريس العلوم المصرفية والذي أطلقه البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وهو برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، وذلك في كلية التجارة بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، كخطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية تعزز دفع عجلة التنمية المالية والاقتصادية.



جاء ذلك خلال الفعالية التي تم تنظيمها أمس للإعلان عن إطلاق البرنامج، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ومنسق المجلس الرئاسي التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تامر راضي أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، ولفيف من رؤساء الجامعات وعمداء كليات التجارة والمختصين في مجال التعليم العالي.



شهدت الفعالية توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات المشاركة في البرنامج وعلى رأسها جامعة عين شمس؛ بهدف تنسيق وتنظيم أوجه التعاون بين الجانبين، وضمان نجاح البرنامج الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية والأسس الأخلاقية اللازمة للنجاح في عالم بنكي يتطور باستمرار، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع والتحديات الاقتصادية المتزايدة.

إعداد قادة المستقبل من خلال تزويدهم بالمهارات العالمية

وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن البرنامج الجديد خطوة رائدة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة في القطاع المصرفي، وإعداد قادة المستقبل من خلال تزويدهم بالمهارات العالمية اللازمة.

وأكد أن الاستثمار في الشباب هو استثمار استراتيجي طويل الأمد يدعم بقوة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية هو نتاج تعاون وشراكة بين الوزارة والبنك المركزي المصري لتوفير برامج تعليمية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل. وأوضح أن البرنامج يتميز بكونه الأول من نوعه الذي يقدم مناهج علمية متخصصة وأساليب تعليم حديثة، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب عملي للطلاب في البنوك.

وأضاف أن البرنامج سيبدأ في عدد من الجامعات المصرية في العام الدراسي المقبل، على أن يتم التوسع فيه لاحقًا. بهدف تنمية مهارات الخريجين لدعم الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن البرنامج مصمم لتأهيل الشباب والطلاب الراغبين في العمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية من خلال منحهم درجة بكالوريوس متخصص في العلوم المصرفية بعد الثانوية العامة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي السياق نفسه، صرح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا لتوافق المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه بتاريخ 31 مايو 2025 على لائحة البرنامج الجديد، الذي يمنح درجة بكالوريوس التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويُقدم باللغة الإنجليزية في كليات التجارة بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف الدكتور رفعت أن البرنامج صُمم لإعداد كوادر مصرفية مؤهلة من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، بالإضافة إلى منح شهادات مهنية معتمدة، مما يعزز فرص الخريجين في سوق العمل.

وفي السياق، أكد د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، سعادته بميلاد برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي والذي من المتوقع أن يكون لبنة أساسية في بناء مستقبل واعد لشباب الجامعات، حيث يأتي هذا البرنامج كاستجابة حثيثة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وسعيًا دائمًا من جامعتنا نحو تقديم تعليم أكاديمي وتطبيقي رفيع المستوى، يواكب أحدث التطورات في العلوم المالية والمصرفية ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج، بما يشتمل عليه من مناهج متطورة وأساليب تدريس حديثة، سيمكن خريجينا من امتلاك المعرفة والمهارات والقيم الأخلاقية اللازمة للتميز والقيادة في القطاع المصرفي الحيوي، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



للاطلاع على شروط القبول والأوراق اللازمة للتقديم للبرنامج، يرجى الضغط على الرابط التالي:



التسجيل المبكر بالدخول على منصة (UMS) من خلال الرابط التالي:



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