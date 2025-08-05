انتشال جثة شاب ثلاثيني غرق في ترعة الشرقاوية بقليوب

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من عمره، طافية بترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب.

دون شبهة جنائية.. والنيابة تصرح بالدفن بعد الصفة التشريحية

كان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية تلقى إخطارًا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة تطفو على سطح مياه الترعة بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب ثلاثيني يرتدي ملابسه كاملة، وبمناظرتها لم تتبين أي إصابات ظاهرية أو مؤشرات لوجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية واستعجال التقرير الفني، قبل التصريح بدفن الجثة عقب انتهاء الإجراءات.

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