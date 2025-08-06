ضبط شخصين تعدّيا على سيدة بالسب والتهديد في الجيزة بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، وهما يقومان بالتعدي على إحدى السيدات بالسب والتهديد بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أن السيدة صاحبة الواقعة هي حاصلة على بكالوريوس إعلام ومقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وقد صرحت بأنها قامت بنشر الفيديو عبر حسابها الشخصي بعد تعرضها للإهانة والتهديد من قبل حارس عقار ومالك مكتب بنفس العقار الذي تقيم فيه، وذلك على خلفية رفضهما السماح لها بركن سيارتها أمام مدخل العقار محل عملهما.

ضبط شخصين تعدّيا على سيدة بالسب والتهديد

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لنفس الأسباب التي ذكرتها المبلغة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.