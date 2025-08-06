الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

ضبط شخصين تعدّيا على سيدة بالسب والتهديد في الجيزة بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، وهما يقومان بالتعدي على إحدى السيدات بالسب والتهديد بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أن السيدة صاحبة الواقعة هي حاصلة على بكالوريوس إعلام ومقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وقد صرحت بأنها قامت بنشر الفيديو عبر حسابها الشخصي بعد تعرضها للإهانة والتهديد من قبل حارس عقار ومالك مكتب بنفس العقار الذي تقيم فيه، وذلك على خلفية رفضهما السماح لها بركن سيارتها أمام مدخل العقار محل عملهما.

ضبط شخصين تعدّيا على سيدة بالسب والتهديد

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لنفس الأسباب التي ذكرتها المبلغة. 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو قسم شرطة الطالبية وزارة الداخلية شرطة الطالبية بدائرة قسم شرطة الطالبية

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