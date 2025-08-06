قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، إحالة أوراق 4 عاطلين لمفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، على ما اقترفوه، لاستدراجهم شخصا لمنزل أحدهم وقتله بأعيرة نارية، وذلك بسبب خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

إحالة أوراق 4 عاطلين للمفتي، استدرجوا شخصا وقتلوه بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

تفاصيل أمر الإحالة

كانت النيابة العامة بـالقليوبية قد أحالت المتهمين: "عيد س ع ح" ٧٤ سنة ومقيم بقرنفيل مركز القناطر الخيرية، و"سعيد ح. ع. م. ا."، ٣٧ سنة، ومقيم بقرنفيل مركز القناطر الخيرية، و"ضاحي ف. ح. ف. ع."، ٢٥ سنة - مقيم بعزبة عباس شديد قرنفيل بمركز القناطر الخيرية، و"رضا س. ع. ح. ا."، ٤١ سنة، ومقيم بقرنفيل بمركز القناطر الخيرية، و"رمضان ح. س. م."، ومقيم بقرنفيل بمركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٣٠٤٢٢ لسنة ۲۰۲٤ مركز شرطة القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٤١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون: قتلوا المجني عليه "ناصر جميل عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه، وذلك بسبب خلاف سابق مع الأول والثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا (بندقية آلية)، واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلسًا حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية)، وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحراز.

كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الخامس حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية)، وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

واختتم أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق، وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

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