الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

تجديد حبس سوزي الأردنية بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي

البلوجر سوزي الاردنية
البلوجر سوزي الاردنية

قررت محكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر  سوزي الأردنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بنشر محتوى غير أخلاقي والظهور في فيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام.

تفاصيل ضبط سوزي الأردنية

وكشفت  وزارة  الداخلية في بيانها تفاصيل ضبط سوزي، حيث جاء أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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