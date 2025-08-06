ضبط شقيقين بالقاهرة افتعلا واقعة سرقة مسن ونشرا الفيديو طمعًا في المشاهدات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مدعوم بمقطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مسن بالإكراه في محافظة القاهرة.

الأمن يكشف حقيقة مقطع متداول على السوشيال ميديا.. والمتهمان اعترفا بهدف تحقيق أرباح مالية

بالفحص الأمني، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت التحريات من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما (عامل وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

وبمواجهتهما، اعترفا أمام جهات التحقيق بقيامهما بافتعال الواقعة وتصويرها وبثها عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بأحدهما، بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من ورائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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