الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شقيقين بالقاهرة افتعلا واقعة سرقة مسن ونشرا الفيديو طمعًا في المشاهدات

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مدعوم بمقطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مسن بالإكراه في محافظة القاهرة.

الأمن يكشف حقيقة مقطع متداول على السوشيال ميديا.. والمتهمان اعترفا بهدف تحقيق أرباح مالية

بالفحص الأمني، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت التحريات من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما (عامل وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

 

ضبط شخصين تعدّيا على سيدة بالسب والتهديد في الجيزة بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة

الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 3 ملايين جنيه و9 أطنان دقيق مهرب

وبمواجهتهما، اعترفا أمام جهات التحقيق بقيامهما بافتعال الواقعة وتصويرها وبثها عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بأحدهما، بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من ورائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوشيال ميديا سرقة بالإكراه فيديو مفبرك سرقة مسن قسم السلام اول جرائم‭ ‬النصب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ وزارة الداخلية الامن العام أخبار القاهرة بلاغات كاذبة تحقيق أرباح من الإنترنت

مواد متعلقة

ضبط شخصين تعدّيا على سيدة بالسب والتهديد في الجيزة بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة

أكاديمية الشرطة تنظم لقاءين تثقيفيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز وعي الطلبة

الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 3 ملايين جنيه و9 أطنان دقيق مهرب

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية و177 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط طفل يقود سيارة نقل ويعرض حياة المواطنين للخطر في الشرقية

تورطت فى غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه، الداخلية تكشف مفاجأة فى قضية سوزي الأردنية

مصرع طفل وإصابة شخصين في حريق شقة غرب النوبارية بالإسكندرية

السيطرة على حريق اندلع في ميكروباص بطريق المحور

الأكثر قراءة

السيسي يصدق على قانون جديد

الظروف والأحداث تكشف معادن الناس، علاء مبارك يوجه رسالة غريبة لـ مصطفى الفقي

تورطت فى غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه، الداخلية تكشف مفاجأة فى قضية سوزي الأردنية

النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

شقق فاخرة وسيارات فارهة، كيف تحولت "أم مكة" من بائعة فسيخ إلى متهمة بغسيل أموال؟

الحكومة: البدء الفوري في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم

الزمالك يقترب من حسم صفقة يان ماتيوس

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ ببني سويف

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم السير المخالف في الطرق العامة

الغيرة من صفات الأخلاق الحميدة في الإسلام، فما هى أهميتها؟

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار محزنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads