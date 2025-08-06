الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

مفاجأة في قضية سوزي الأردنية.. ضبط صانعة محتوى غسلت أموالا من نشاط إلكتروني مخالف

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

كشفت التحقيقات في قضية سوزى الأردنية عن مفاجأة صادمة، حيث تم ضبط صانعة محتوى غسلت أموالا من نشاط إلكتروني مخالف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لـقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

 ضبط صانعة محتوى بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه 

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة بإنشاء وإدارة صفحة على منصات التواصل الاجتماعي، قامت من خلالها بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخالفًا لقيم ومبادئ المجتمع، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة بالمخالفة للقوانين المصرية.

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وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، فقد سعت المتهمة إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي، من خلال غسلها وإصباغها بطابع شرعي، عبر شراء وحدات سكنية في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وتم تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 15 مليون جنيه مصري تقريبًا، وهي متأتية بشكل مباشر من نشاطها الإلكتروني الذي يمثل اعتداءً على القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.

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