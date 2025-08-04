آفة الجدل (3)

لازال الحديث عن آفة الجدل والمراء بغير علم وخاصة الجدل في الله، أي في وجود الله تعالى ووحدانيته، وما يتعلق بأسمائه الحسنى عز وجل وصفاته العليا، يقول سبحانه (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ)..

والجدل من أسباب الضلال والانحراف، فعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (ما ضَلَّ قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليهِ إلَّا أوتوا الجدَلَ ثمَّ تلا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هذهِ الآيةَ: مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ)..

والجدال والخصومة من الصفات المكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام (إن أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم)، هذا وقد يصل المراء بصاحبه إلى الكفر، فمن أشد المحرمات الجدل في القرآن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (المراء في القرآن كفر).



هذا ومن الأولى والأوجب عدم مجادلة الجاهل، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه "لو خاطبني أربعين عالما لغلبتهم، ولو خاطبني جاهل لغلبني".. هذا والجدل بغير علم علامة الضلال بعد الهداية، لما يترتب عليه من آثار موبقة ونتائج مهلكة..



والجدل مبدأ الشر ولما كان هذا هو شأن الجدال والمراء والخصومة تجنب السلف الصالح ذلك وحذروا منه، يقول سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما "كفى بك ظلمًا ألا تزال مخاصمًا"..



ومن تحذيرات الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قوله "لا تجادل الجاهل كي لا يغلبك في جهله"، فإن خالطت الجاهل طويلًا فسيجرك إلى القاع لا محالة، ثم سيدفنك.



ومن وصايا نبي الله سيدنا سليمان عليه السلام لإبنه: "دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان".. وقال سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما: " كفى بك إثمًا ألا تزال مماريًا ". وفي فضل ترك المراء يقول صلى الله عليه وسلّم: (أَنا زعيمٌ ببيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لمن ترَكَ المراءَ وإن كانَ محقًّا وببيتٍ في وسطِ الجنَّةِ لمن ترَكَ الكذبَ وإن كانَ مازحًا وببيتٍ في أعلى الجنة لم ترك المراء ولو كان محقا).



هذا والجدال بغير علم مدخل الشيطان والكراهية.. ولذا أشار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن ترك الجدال من كمال الإيمان، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح).. ولقد نهى عليه الصلاة والسلام وعلى آله عن المماراة والممازحة وخلف الموعد فقال (لا تمارِ أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه)..

ختاما، يقول عز وجل في الحديث القدسي (إذا أراد الله قوما بسوء أخذ منهم الجد وأرسل إليهم الجدل).

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