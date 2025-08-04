الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

بلاغ ضد صاحبة قناة "يوميات وحكايات مع نوجا" بتهمة خدش الحياء

البلوجر نجلاء عطا،فيتو
البلوجر نجلاء عطا،فيتو

تقدم المحامي بالنقض أحمد عاشور، ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر نجلاء عطا صاحبة قناة يوميات وحكايات مع نوجا على اليوتيوب، والمقيمة بمنطقة المقطم، لتقديمها محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية العامة للمجتمع المصري.


وقال عاشور في بلاغه إن صاحبة قناة يوميات وحكايات مع نوجا، تقوم بأفعال وألفاظ خادشة للحياء والآداب العامة وإساءة استخدام وسائل التواصل والاتصالات، والرجاء اتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق عاجل.

ومن المقرر أن تتحرك قوات أمن القاهرة لاستدعاء المشكو في حقها لمواجهتها بالتهم المنسوبة وإحالتها للنيابة العامة بالقاهرة لاستكمال فحص البلاغ والتحقيق معها.

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المحامي بالنقض أحمد عاشور البلوجر نجلاء عطا المقطم

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بلاغ ضد صاحبة قناة "يوميات وحكايات مع نوجا" بتهمة خدش الحياء

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