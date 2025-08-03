اعتمد اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة حركة تنقلات رؤساء مباحث الجيزة التي وضعها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمقرر أن يتم تنفيذها هذا الأسبوع والتي جاء من أبرزها، تعيين المقدم وليد كمال رئيسًا لوحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، في خطوة تعكس ثقة القيادات الأمنية في كفاءته وقدرته على فرض السيطرة الأمنية ومواجهة الخارجين عن القانون.

المقدم وليد كمال ليس غريبًا عن جنوب الجيزة، فهو أحد أبنائه الذين تدرجوا في المواقع الأمنية حيث خدم في عدد من مراكز الجنوب، أبرزها مركزي أطفيح والصف، إلى جانب مواقع أمنية أخرى داخل نطاق القطاع، وقد حقق خلال سنوات خدمته سجلًا مميزًا في مكافحة الجريمة وفرض الانضباط الأمني، ليعود اليوم إلى الميدان في موقع أكثر تأثيرًا بقيادة مباحث أبو النمرس.

الشارع في أبو النمرس يترقب أداءه المعروف بالحسم والانضباط، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تتطلب وجود قيادات ميدانية ذات خبرة وارتباط وثيق بطبيعة المنطقة وأهلها.

قرار التعيين لاقى ترحيبًا واسعًا بين أبناء الجنوب، الذين رأوا في كمال رجل المرحلة وصاحب البصمة الأمنية الحاسمة.

يأتي ذلك في إطار حركة التنقلات الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية.

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