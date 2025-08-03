الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على محور طلعت حرب بالقاهرة

حادث مروري بمحور
حادث مروري بمحور طلعت حرب ووقوع مصابين، فيتو

قامت الخدمات المرورية المنتشرة على الطريق بإجراء تحويل مروري بمحور طلعت حرب في الاتجاه المؤدي إلى التجمع، بعد حادث تصادم، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بالقرب من مدخل الطريق الأوسطي بنطاق قسم ثالث القاهرة الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج

ويواصل رجال المرور رفع حطام الحادث وسحب السيارة لتنظيم حركة المرور بالطريق الذي شهد زحاما مروريا عقب الحادث.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف وأوناش المرور إلى الموقع لتقديم الدعم اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق.

وبعد المعاينة الأولية، تبيّن أن سيارة ملاكي كبيرة (فئة 7 راكب) فقد سائقها السيطرة أثناء السير، ما أدى إلى اصطدامها بأحد الحواجز الخرسانية الجانبية.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب.

كما باشرت الجهات الأمنية رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

 

 وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الخدمات المرورية بمحور طلعت حرب الطريق الاوسطي

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