الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على المصور الخاص للبلوجر محمد شاكر بالتجمع

القبض على مصور التيك
القبض على مصور التيك توكر شاكر، فيتو

ألقت أجهزة الأمن القبض على المصور الخاص وصديق البلوجر محمد شاكر المعروف على "تيك توك"بـ “شاكر محظور” أثناء تواجده برفقة البلوجر شاكر بمنطقة التجمع الأول، والتحفظ على هواتفهم ومتعلقاتهم.


وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، أثناء تواجده داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية بلاغات تم تقديمها ضده.

وكان "شاكر" قد خرج في بث مباشر سابق عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، نفى فيه صحة الأنباء المتداولة عن ملاحقته، مؤكدًا تواجده في منزله برفقة عدد من أصدقائه، ومشددًا على احترامه الكامل للقانون والدولة، وأنه لا يقدم أي محتوى غير أخلاقي أو مخالف للآداب العامة.

وأشار خلال البث إلى عزمه الاستعانة بأحد أكبر مكاتب المحاماة في مصر، لمقاضاة كل من ينشر عنه معلومات مضللة أو يسيء إليه عبر وسائل التواصل، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الكاملة لحماية حقوقه.

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