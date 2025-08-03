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حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة سلاح ناري وإصابة شخص بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة سلاح ناري وإصابة شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

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المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة سلاح ناري واصابة شخص بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى على، ومحمد على حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهم "سيد.م.ع.ع" - 34 سنة، في القضية رقم 3630 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 643 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/2/21، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش، كما أحرز ذخيرتين (طلقتين) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الايام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وكشف  أمر الإحالة أن المتهم اعتدى على  المجني عليه / عبد الرحمن رمضان أحمد وهبه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي علیه اثر خلافات سابقة بينهما وأعدا لهذا الغرض سلاح ناري بندقية خرطوش وذخيرتين -  وأطلق صوبه عبارين ناريين فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.

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