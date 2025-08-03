في بث مباشر، التيك توكر شاكر يتوعد بمقاضاة مروجي شائعة القبض عليه

نفى التيك توكر شاكر خبر القبض عليه الذي تداولته بعض المنصات الإخبارية، وتوعد مروجي شائعات القبض عليه، بمقاضاتهم في بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على موقع تيك توك، قائلا: “هوكل أكبر محامين وهاخد حقي منكم، الناس اللي حاليا في أزمة واتحبست، أنتم بأي عين تشمتوا فيهم دي مش علامات رجولة”.

وقال: “في ناس في الأزمة دي مفيش بيني وبينهم عمار بس لو احتاجوني هكون أول الموجودين، وأساعده وهوكل أكبر مكاتب محامين في مصر وهاخد حقي من كل اللي كتب عني أخبار كاذبة".

وأردف: “أنا عندي ملايين بتحبني ولو فتحت من عند أي حد من تليفونه بوشي هينزلي دعم بالملايين”.

واستطرد في البث المباشر: “فيه إيه يا جماعة؟ أنا لسه صاحي وشكله فيه قلق ومش عاوز دوشة، وطالما جبتم سيرتي في القلق ده انتظروا ضربتي القوية، ساخرا من القبض على 6 من صانعي المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

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