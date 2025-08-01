أخبار الفن اليوم: تفاصيل أزمة محيي إسماعيل والقومي للمسرح.. كريم عفيفي يروي لـ "فيتو" تفاصيل أزمته الصحية.. محمد رمضان يتجاهل ضحية حفل الساحل ويطرح أغنية جديدة

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

تفاصيل أزمة محيي إسماعيل والقومي للمسرح، ومحمد رياض لـ "فيتو": خانه التعبير وكل التقدير لتاريخه

سادت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه مع أحد البرامج التلفزيونية مساء أمس الخميس وهاجم خلالها المهرجان القومي للمسرح المصري.

وقال محيي إسماعيل خلال اللقاء: "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح، معجبنيش أي حاجة خالص في التكريم ولازم أخد حاجة تليق بي، وتكون قيمة وكبيرة، أنا تاريخ وتعبت أوي".

وأوضح محيي إسماعيل، خلال اللقاء أنه على من يكرمه أن يعطيه قيمته ولا مانع من إعطائه جائزة مالية وجائزة تشبه الأوسكار لها قيمة كبيرة.

كشفت لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، عن كواليس حضورها تصوير كواليس فيلم والدتها الجديدة “الست” الذي يروي قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت “لي لي” في تصريحات تلفزيونية: "روحت لها لوكيشن تصوير فيلم الست وإخواتي كانوا معايا قولتلهم تعالوا نسلم على ماما قبل ما نروح وهي كانت في شخصية الدور لدرجة إني إحنا معرفنهاش.

وتابعت: “قولنا هي ماما عاملة كدة ليه؟، وهي كانت مشغولة بالفيلم وبحب أنا أكون معها في هذه اللحظات ورحتلها بردو كواليس مسلسل أسيا كل فين وفين”.

كشف الفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، سبب فقدانه الوزن بشكل كبير، مشيرا إلى أنه كان يمر بـ أزمة صحية تطلبت إنقاص وزنه وفق نصيحة الأطباء له.

وقال “عفيفي” خلال لقائه مع “فيتو”: عانيت مؤخرا من آلام في الظهر، فنصحني الطبيب بالتخلص من الوزن الزائد، حتى أتعافى من الألم الذي يسببه زيادة وزني بالضغط على فقرات الظهر.

وأكد عفيفي، أنه يتابع مطالبات الجمهور بعودة مسرح مصر من جديد، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق يحاولون بقدر الإمكان أن يقدموا أعمالا مسرحية تجمع بينهم مثل مسرح مصر.

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن إمكانية عودتها إلى بلدها سوريا بعد غياب لمدة 15 عاما، مؤكدة أن تلك الزيارة تعوضها عن الأوجاع التي عانتها بسبب غيابها عن وطنها.

وقالت أصالة خلال المؤتمر الخاص بها بمهرجان جرش، إنها من المحتمل أن تزور سوريا في نهاية هذا الشهر.

قرر منظم الحفلات ياسر الحريري، إلغاء حفل مطرب المهرجانات عنبة، والذي كان من المقرر إقامته الليلة في أحد شواطئ العلمين الجديدة؛ حدادا على ضحية حفل محمد رمضان.

تحدث الفنان محمد رمضان عن الحادث المأساوي الذي وقع في حفله أمس الخميس بالساحل الشمالي، وقال: "أتقدم بخالص التعازي لأهل حسام ربنا يصبر أحبابه ويشفي المصابين، وأنا لما شفت الحادث وقفت الحفلة على طول واتصرفت زي أي إنسان وساعدت الناس".

وأضاف في مقطع فيديو على “فيس بوك”: “بشكر الناس اللي تفهمت الموقف وزعلان من الناس الوحشة اللي شمتوا في المتوفى وقالوا هيقابل ربنا إزاي وهو كان في حفلة، وأنا برد على اللي بيقول كده وبقوله هيقابل ربنا شهيد لأن الراجل كان في أكل عيشه والدين بيقول الكلمة الطيبة صدقة”.

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره، بطرحه أغنيته الجديدة “يلا” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ويأتي طرح الأغنية بعد حادث حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي والذي أسفر عن مصرع أحد عمال فريق تنظيم الحفل.

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