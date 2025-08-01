الجمعة 01 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

أصالة تكشف مفاجأة بشأن عودتها إلى سوريا بعد غياب 15 عاما

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن إمكانية عودتها إلى بلدها سوريا بعد غياب لمدة 15 عاما، مؤكدة أن تلك الزيارة تعوضها عن الأوجاع التي عانتها بسبب غيابها عن وطنها.

 

موعد عودة أصالة لسوريا 

وقالت أصالة خلال المؤتمر الخاص بها بمهرجان جرش، إنها من المحتمل أن تزور سوريا في نهاية هذا الشهر.

من المقرر أن تقدم أصالة خلال حفلها بمهرجان جرش مجموعة من أنجح أغانيها القديمة، إلى جانب باقة من روائع ألبومها الجديد ضريبة البعد، الذي وصفه الجمهور والنقاد بأنه من أبرز محطاتها الغنائية وأكثرها صدقًا ونضجًا.

 

ويضم الألبوم أغنيات متنوّعة تمزج بين الحس العاطفي والطرب الكلاسيكي، من بينها: كلام فارغ، ضريبة البعد، ما وحشتكش، أحبك أكرهك، أنا هنساك، اكتفاء بالنفس، العنب الساقع، حبة حبة، متوحشة، وحوسة إيه دي.

 

وتعاونت أصالة في هذا العمل مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم محمود عليم، منة القيعي، أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن راؤول، عمرو الشاذلي، مصطفى حدوتة، إسلام الجريني، جابر جمال، إلى جانب عمل خاص من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ما منح الألبوم طابعًا فنيًا يجمع بين الحداثة والأصالة.

 

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موعد عودة أصالة لسوريا أصالة نصرى الفنانة السورية أصالة نصري

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