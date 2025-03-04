محيي إسماعيل: عادل إمام مش جان وعبد الحليم حافظ ما كانش وسيم (فيديو)

قال الفنان محيي إسماعيل: "الشاب الوسيم مش هو اللي تعشقه الناس والستات بدليل إن عادل إمام شكله مش حلو ومش جان لكن الأهم الجاذبية والحضور والكاريزما".

كاريزما عادل إمام

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة "النهار": "عادل إمام عنده كاريزما وإلا ما كانش عمل الجماهيرية الكبيرة دي، لكنه مش جان، المدلول الحقيقي للجان هو حسين صدقي وكمال الشناوي، والمقاييس ما بقيتش زي الأول وطلعت حاجات جديدة كسرت القواعد".

شعبية عبد الحليم حافظ

وتابع محيي إسماعيل: "عبد الحليم حافظ ما كانش حلو، لكن صوته والكاريزما والجاذبية بتاعته هي من صنعت جماهيريته وشعبيته وحب الناس له".



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