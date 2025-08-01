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ثقافة وفنون

إلغاء حفل عنبة بالعلمين الجديدة حدادا على ضحية حفل محمد رمضان

عنبة، فيتو
عنبة، فيتو

قرر منظم الحفلات ياسر الحريري، إلغاء حفل مطرب المهرجانات عنبة، والذي كان من المقرر إقامته الليلة في أحد شواطئ العلمين الجديدة؛ حدادا على ضحية حفل محمد رمضان.

حفل محمد رمضان في الساحل 

وكان الفنان محمد رمضان تحدث عن الحادث المأساوي الذي وقع في حفله أمس الخميس بالساحل الشمالي، وقال: "أتقدم بخالص التعازي لأهل حسام ربنا يصبر أحبابه ويشفي المصابين، وأنا لما شفت الحادث وقفت الحفلة على طول واتصرفت زي أي إنسان وساعدت الناس".

 

وأضاف في مقطع فيديو على “فيس بوك”: “بشكر الناس اللي تفهمت الموقف وزعلان من الناس الوحشة اللي شمتوا في المتوفى وقالوا هيقابل ربنا إزاي وهو كان في حفلة، وأنا برد على اللي بيقول كده وبقوله هيقابل ربنا شهيد لأن الراجل كان في أكل عيشه والدين بيقول الكلمة الطيبة صدقة”.

 

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حفل محمد رمضان في الساحل منظم الحفلات ياسر الحريري محمد رمضان في الساحل محمد رمضان

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