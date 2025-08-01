محمد رمضان يتحدث عن حادث حفله المأساوي ووفاة شاب بالساحل الشمالي

تحدث الفنان محمد رمضان عن الحادث المأساوي الذي وقع في حفله أمس الخميس بالساحل الشمالي، وقال: "أتقدم بخالص التعازي لأهل حسام ربنا يصبر أحبابه ويشفي المصابين، وأنا لما شفت الحادث وقفت الحفلة على طول واتصرفت زي أي إنسان وساعدت الناس".

وأضاف في مقطع فيديو على “فيس بوك”: “بشكر الناس اللي تفهمت الموقف وزعلان من الناس الوحشة اللي شمتوا في المتوفى وقالوا هيقابل ربنا إزاي وهو كان في حفلة، وأنا برد على اللي بيقول كده وبقوله هيقابل ربنا شهيد لأن الراجل كان في أكل عيشه والدين بيقول الكلمة الطيبة صدقة”.

إلغاء حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

وتوفى الشاب حسام حسن عبد القوي، أحد المنظمين لحفل محمد رمضان في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، إثر انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

حسام حسن عبد القوي، البالغ من العمر 23 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الإنعاش. وكان يعمل ضمن فريق شركة الألعاب النارية المشاركة في تنظيم الحفل.

كان آخر ما نشره الشاب حسام حسن قبل وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لك المزيد".

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