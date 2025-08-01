بعد الحادث المأساوي، محمد رمضان يحيي حفلا جديدا بالساحل الشمالي الليلة

أكدت الشركة المنظمة لـ حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، إقامة حفل الفنان الليلة في نفس موعده من الساعة 10 مساء وحتى الرابعة فجرا، في مفاجأة صادمة بعد الحادث المأساوي الذي وقع أمس وأسفر عن وفاة شاب وإصابة آخرين.

وكان الفنان محمد رمضان تحدث عن الحادث المأساوي الذي وقع في حفله أمس الخميس بالساحل الشمالي، وقال: "أتقدم بخالص التعازي لأهل حسام ربنا يصبر أحبابه ويشفي المصابين، وأنا لما شفت الحادث وقفت الحفلة على طول واتصرفت زي أي إنسان وساعدت الناس".

وأضاف في مقطع فيديو على “فيس بوك”: “بشكر الناس اللي تفهمت الموقف وزعلان من الناس الوحشة اللي شمتوا في المتوفى وقالوا هيقابل ربنا إزاي وهو كان في حفلة، وأنا برد على اللي بيقول كده وبقوله هيقابل ربنا شهيد لأن الراجل كان في أكل عيشه والدين بيقول الكلمة الطيبة صدقة”.

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