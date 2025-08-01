محمد رمضان يتجاهل ضحية حفل الساحل ويطرح أغنية جديدة (فيديو)

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره، بطرحه أغنيته الجديدة “يلا” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية محمد رمضان الجديدة

ويأتي طرح الأغنية بعد حادث حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي والذي أسفر عن مصرع أحد عمال فريق تنظيم الحفل.

وعلق “رمضان” على طرح الأغنية قائلا: “بالله عليكم بلاش مزايدات. ده تعاقد مع شركة أجنبية ومقدرش منزلش الأغنية في ميعادها. محدش بيقدر بلده ولا رجالته ولا جمهوره قدي”.

وتوفى الشاب حسام حسن عبد القوي، أحد المنظمين لحفل محمد رمضان في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، إثر انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

بيانات الضحية

حسام حسن عبد القوي، البالغ من العمر 23 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الإنعاش. وكان يعمل ضمن فريق شركة الألعاب النارية المشاركة في تنظيم الحفل.

آخر ما نشره الضحية

كان آخر ما نشره الشاب حسام حسن قبل وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لك المزيد".

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