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ثقافة وفنون

فقد وزنه بشكل لافت، كريم عفيفي يروي لـ "فيتو" تفاصيل أزمته الصحية

كريم عفيفي
كريم عفيفي

كشف الفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، سبب فقدانه الوزن بشكل كبير، مشيرا إلى أنه كان يمر بـ أزمة صحية تطلبت إنقاص وزنه وفق نصيحة الأطباء له.

وقال “عفيفي” خلال لقائه مع “فيتو”: عانيت مؤخرا من آلام في الظهر، فنصحني الطبيب بالتخلص من الوزن الزائد، حتى أتعافى من الألم الذي يسببه زيادة وزني بالضغط على فقرات الظهر.

وأكد عفيفي، أنه يتابع مطالبات الجمهور بعودة مسرح مصر من جديد، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق يحاولون بقدر الإمكان أن يقدموا أعمالا مسرحية تجمع بينهم مثل مسرح مصر. 

وعن رأيه في تقديم قصة حياة سمير غانم في عمل فني قال: "إن الفنان محمد ثروت هو الأنسب لتقديم السيرة الذاتية لهذا الكوميديان الراحل الكبير". 

وقال إنه انتهى من تصوير مسلسل الكنبة مؤخرا وفيلم يا ابن المحظوظة مع هيفاء وهبي وينتظر عرضهما خلال الفترة المقبلة. 

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كريم عفيفي الفنان كريم عفيفي كريم عفيفي نجم مسرح مصر

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