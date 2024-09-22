الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

كريم عفيفي يكشف تفاصيل أعماله المقبلة

كريم عفيفي، فيتو
كريم عفيفي، فيتو

 أكد الفنان كريم عفيفي، أن يعود للجمهور خلال الفترة المقبلة، بعدة أعمال جديدة قريبا. 

 

أعمال كريم عفيفي 

كما أكد كريم عفيفي في تصريح خاص لفيتو أنه يصور حاليا مسلسل الكنبة استعدادا لعرضه قريبا، مشيرا إلى أنه يشارك في مسلسل للأذكياء فقط مازال أيضا في مرحلة التصوير. 

وأضاف كريم عفيفي أنه يشارك أيضا في  فيلم “ولاد المحظوظة”، مؤكدا أن العمل انتهى تصويره وفي مرحلة المونتاج.

 

تفاصيل مسلسل الكنبة لكريم عفيفي  

 ويعتبر مسلسل الكنبة أول بطولة مطلقة للفنان كريم عفيفي، ويشارك في بطولة المسلسل ومعه عدد من النجوم وهم محمد ثروت، ملك قورة، أحمد التهامي، توني ماهر، إبرام سمير، ياسر الطوبجي، عارفة عبدالرسول، إيمان السيد، من تأليف نور مهران وإخراج محمد مصطفى بكري.

المسلسل فانتازيا كوميدية مكون عن 15 حلقة منفصلة متصلة، وتناقش كل حلقة مشكلة تواجه البطل كريم عفيفي في سبيل تحقيق أحلامه وطموحاته ولكن الظروف تعانده أحيانا وذلك في إطار كوميدي، ويشارك في المسلسل مجموعة من ضيوف الشرف.

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كريم عفيفي الفنان كريم عفيفي مسلسل كريم عفيفي تفاصيل مسلسل الكنبة لكريم عفيفي

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