أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يخسر 3/1 من بروكسي وديا.. أول رد من الأبيض على إيقاف القيد.. مصطفى محمد يوافق على عرض نيوم السعودي.. لاعب الأهلي يستعد للانتقال للدوري التركي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف أحمد ربيع من خوض أول مباراة مع الأبيض في الدوري الممتاز بعد تعرضه للإصابة.

وكان أحمد ربيع تعرض لشد في العضلة الضامة خلال مران الأبيض، استعدادًا للموسم الجديد.



شهدت الساعات الماضية أزمة بين اتحاد الكرة والزمالك بعد مخاطبة الجبلاية جميع أندية الدوري الممتاز بضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد 2025/ 2026.

أعلن وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 18 عاما، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الأول الذي يُقام في الفترة من 3 حتى 7 أغسطس الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

يترقب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودته إلى تدريبات القلعة الحمراء، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة الفريق في كأس العالم للأندية.



رد مصدر في نادي الزمالك على أنباء رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، قيد صفقات النادي الجديدة استعدادًا للموسم الجديد.

اقترب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق، من الانتقال إلى نادي نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى موافقته المبدئية على خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين.

بدأ مجلس إدارة نادي بيراميدز في التجهيز لإقامة احتفال بالإنجاز التاريخي لفريق الكرة بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ.



توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع نادي قاسم باشا التركي بشأن انتقال لاعب الوسط أحمد نبيل كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بيع نهائي.



انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بين الزمالك وبروكسي على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بخسارة الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الأحد الماضي، جدول ومواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.