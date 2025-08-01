الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

يترقب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودته إلى تدريبات القلعة الحمراء، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة الفريق في كأس العالم للأندية. 

وخضع إمام عاشور للتأهيل بعدما أجرى مؤخرًا جراحة كسر بعظمة الترقوة. 

وقال مصدر داخل الأهلي إنه من المقرر أن ينتظم إمام عاشور في مران الفريق بعد أسبوعين للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني للأهلي. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمنافسات الدوري في الموسم الجديد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس. 

بيان الأهلي بشأن أزمة كولر

من جهة أخرى، أعلن أمس النادي الأهلي في بيان رسمي إنهاء كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي.

وقال الأهلي في بيانه، إن كولر حصل على راتب ثلاثة أشهر، بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وفقا للعقد الذي كان مبرما بين الطرفين.

 وأكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه المسئولية، وتمنى له التوفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي إمام عاشور كأس العالم للأندية كولر

مواد متعلقة

ريبيرو يجتمع مع طبيب الأهلي، تعرف على السبب

نجم الأهلي السابق إلى الدوري الكولومبي

الأكثر قراءة

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية حادث حفل محمد رمضان (صور)

بعد رسوب 84% من طلاب الفرقة الأولى، كلية أصول الدين بأزهر الزقازيق توضح الأسباب

الموسيقى بدلًا من الحداد، محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه بعد وفاة ضحية حفله

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

مفاجأة بشأن ضحية حفل محمد رمضان

لتر الذرة يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون وستارمر وقادة جيشي إيطاليا وباكستان

تفاصيل إيقاف اتحاد الكرة قيد الزمالك

خدمات

المزيد

مواصفات أوبو Oppo Reno 14 بعد إطلاقه رسميا

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الكلام أثناء الأذان 

منها يوم الجمعة، ما عظمة ذكر رسول الله، وأفضل أوقات الصلاة عليه؟

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads