موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

يترقب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودته إلى تدريبات القلعة الحمراء، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة الفريق في كأس العالم للأندية.

وخضع إمام عاشور للتأهيل بعدما أجرى مؤخرًا جراحة كسر بعظمة الترقوة.

وقال مصدر داخل الأهلي إنه من المقرر أن ينتظم إمام عاشور في مران الفريق بعد أسبوعين للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني للأهلي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمنافسات الدوري في الموسم الجديد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس.

بيان الأهلي بشأن أزمة كولر

من جهة أخرى، أعلن أمس النادي الأهلي في بيان رسمي إنهاء كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي.

وقال الأهلي في بيانه، إن كولر حصل على راتب ثلاثة أشهر، بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وفقا للعقد الذي كان مبرما بين الطرفين.

وأكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه المسئولية، وتمنى له التوفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.