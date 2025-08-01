اللاعب يستعد للسفر، اتفاق نهائي بين الأهلي وقاسم باشا على انتقال كوكا

توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع نادي قاسم باشا التركي بشأن انتقال لاعب الوسط أحمد نبيل كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بيع نهائي.

تفاصيل صفقة انتقال كوكا لقاسم باشا

وكان النادي التركي قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، وتوصل الطرفان لاتفاق يقضي بانتقال كوكا مقابل 750 ألف دولار تسدد على قسطين، في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقد اللاعب مع الفريق الأحمر.

كما يتضمن الاتفاق حصول الأهلي على 15% من قيمة إعادة بيع كوكا مستقبلا من قبل النادي التركي.

ومن المقرر أن يسافر كوكا إلى تركيا خلال الساعات المقبلة، بعد حصوله على إذن من إدارة النادي، وذلك تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي واستكمال إجراءات انتقاله الرسمي إلى قاسم باشا.

ماذا قدم كوكا مع الأهلي؟

وخاض كوكا مع الأهلي 87 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة، وساهم في تتويج الفريق بـ12 لقبًا محليا وقاريا.

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