تفاصيل إيقاف اتحاد الكرة قيد الزمالك

شهدت الساعات الماضية أزمة بين اتحاد الكرة والزمالك بعد مخاطبة الجبلاية جميع أندية الدوري الممتاز بضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد 2025/ 2026.

اتحاد الكرة أرسل خطابات إلى الزمالك

والإسماعيلي وفاركو التي تعاني من تأخر عدد كبير من مستحقات اللاعبين حسب مصدر داخل الاتحاد.

ووعد نادي فاركو بحل الأمر بينما تكمن الأزمة الحقيقة في أندية الزمالك والاسماعيلي التي تعاني من ضائقة مالية طاحنة وديونا متراكمة للاعبين سابقين وحاليين.

وفي السياق ذاته، يعاني الزمالك من أزمة كبيرة حيث أصبح مُطالبا أمام جماهيره بسداد مبالغ لتفادي منع القيد المحلي والقاري، ما قد يهدد استقراره قبل بداية الموسم الجديد.

بيان اتحاد الكرة

وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن الأندية المُخالفة قد تواجه عقوبات صارمة تصل إلى منع القيد وفقًا للوائح والقوانين المعتمدة من الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء بيان اتحاد الكرة في ظل تزايد أعداد الشكاوى المُقدمة من اللاعبين المحليين والأجانب ضد عدد من الأندية المصرية بسبب تأخر صرف المستحقات لفترات طويلة، ما تسبب في أزمات متعددة خلال المواسم الماضية.

محاولات في الزمالك

وشهدت الساعات الماضية محاولات واتصالات بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، مع مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من أجل انهاء الأزمة.

وياتي الحل الأنسب هو لجوء الزمالك لعدد من رجال الأعمال ومحبي النادي من أجل دفع المستحقات المالية المتأخرة للاعبين وجدولتها من في محاولة لحل الأزمة.



وأكدت التقارير من داخل نادي الزمالك أن الاتحاد قام بقيد جميع صفقات الزمالك الماضية ولكن الأزمة تكمن في الصفقات الجديدة القادمة.

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