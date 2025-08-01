الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

موقف أحمد ربيع من مباراة الزمالك وسيراميكا في افتتاح الدوري

أحمد ربيع
أحمد ربيع

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف أحمد ربيع من خوض أول مباراة مع الأبيض في الدوري الممتاز بعد تعرضه للإصابة. 

وكان أحمد ربيع تعرض لشد في العضلة الضامة خلال مران الأبيض، استعدادًا للموسم الجديد. 

موقف أحمد ربيع من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري الممتاز 

وقال المصدر إن أحمد ربيع سيغيب عن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المقرر لها الجمعة المقبل في افتتاح مشوار الأبيض بالدوري الممتاز. 

وواصل: أحمد ربيع سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه في أسرع وقت ممكن. 

الزمالك يواجه بروكسي اليوم وديا 

 فيما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره بروكسي على ملعب نادي النادي، في العاصمة الإدارية.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في استغلال المباراة الودية لتجهيز جميع اللاعبين للموسم الجديد، وتحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين.

ويسعى المدير الفني للوقوف على مدى استجابة اللاعبين لتطبيق الأفكار الفنية التي تم التدريب عليها في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالأمس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

الزمالك يواجه بروكسي وديًا اليوم استعدادًا للموسم الجديد

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وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق الذي أقيم في العاصمة الإدارية، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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