الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

الزمالك يخسر 3/1 من بروكسي في ختام المباريات الودية استعدادًا للدوري

الزمالك
الزمالك

انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بين الزمالك وبروكسي على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بخسارة الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

تقدم بروكسي في الدقيقة السادسة وتعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85. 

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تجربة مجموعة أخرى من اللاعبين فى ودية بروكسي اليوم، بعد مشاركة مجموعة أخرى في مباراة الأمس أمام غزل المحلة

تشكيل الزمالك ضد بروكسي 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
محمد عواد.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

مصطفى الزنارى.

أحمد عبد الرحيم إيشو.

سيف جعفر.

محمد شحاتة.

آدم كايد.

عبد الحميد معالي.

أحمد شريف.
عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالأمس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

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وكان الزمالك خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق الذي أقيم في العاصمة الإدارية، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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