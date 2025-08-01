الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

مصطفى محمد يوافق على الانتقال لـ نيوم السعودي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

اقترب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق، من الانتقال إلى نادي نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى موافقته المبدئية على خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين.

وكشف موقع "Foot Africa" عن دخول نادي نيوم في مفاوضات رسمية مع نانت الفرنسي، للتعاقد مع مصطفى محمد، مشيرا إلى أن اللاعب بات هدفا رئيسيا لإدارة النادي السعودي من أجل تعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

موقف مصطفى محمد من الانتقال لنيوم

وبحسب المصدر ذاته، فإن مصطفى محمد، وافق على عرض نيوم، ومن المنتظر أن يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 5 ملايين يورو حال إتمام الصفقة.

وواصل التقرير أن من المقرر أن يسدد نادي نيوم مبلغ 10 ملايين يورو إلى نادي نانت، لشراء المدة المتبقية من عقد المهاجم المصري، الممتد حتى 30 يونيو 2027.

ماذا قدم مصطفي محمد في الاحتراف؟

ومنذ رحيل مصطفي محمد عن الزمالك وخوضه لرحلة احتراف خاض صاحب الـ 27، 170 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 13 آخرين. 

وشارك مع نانت الفرنسي في 112 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، ونجح في صناعة 8 أهداف. 

أما رفقة فريق جلطة سراي التركي، شارك في 58 لقاء بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفا، وصنع 5 آخرين. 

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