الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

بيراميدز يستعد لحفل تكريم الفريق بعد حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

بدأ مجلس إدارة نادي بيراميدز في التجهيز لإقامة احتفال بالإنجاز التاريخي لفريق الكرة بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ.

احتفال تكريم لاعبي بيراميدز

ويشهد الاحتفال حضور مجلس إدارة نادي بيراميدز وأصحاب الإنجاز التاريخي فريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الفني والإدارة التنفيذية، وعدد من كبار المسئولين عن إدارة الكرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا والعالم، وعدد من نجوم وأساطير اللعبة في مصر والقارة السمراء والعالم.

متى يقيم بيراميدز تلك الاحتفالية؟ 

ومن المقرر أن يقام الاحتفال مساء الاثنين المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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بيراميدز نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

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