الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

انتخابات مجلس الشيوخ، سفارة مصر في أستراليا تستقبل أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

بدأت السفارة المصرية في العاصمة الأسترالية " كانبرا"، استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم

 

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي..

بيان السفارة المصرية في كانبرا، فيتو
بيان السفارة المصرية في كانبرا، فيتو

وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

مواعيد تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ

 وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم. 

 

ويجرى التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي من المقرات التابعة لوزارة الخارجية.

موعد بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينظم حملة "صوتك أمانة" استعدادا لانتخابات الشيوخ

 

 

 

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