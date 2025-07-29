نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ للتاكد من جاهزيتها (صور)

تجهيز 135 مركز انتخابي لاستقبال999248 ناخب بالإسماعيلية

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، المقار واللجان الانتخابية بنطاق حي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية للوقوف على التجهيزات النهائية ومدى الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، المقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية 4 و5 أغسطس 2025.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور أشرف العربي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، المهندسة سعدية إبراهيم رئيس حي ثانِ، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، نواب حي ثانِ وثالث.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد اللجنة العامة بمدرسة إبراهيم عثمان

استهل نائب محافظ الإسماعيلية، جولته بتفقد اللجنة العامة بمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية العسكرية بنين بنطاق حي ثانِ مدينة الإسماعيلية، حيث تفقد أماكن القضاة وقاعة الفرز.

تلا ذلك، تفقد لجنة مدرسة السادات الثانوية بنين بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية والتي تضم عدد ٣ لجان فرعية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ثم تفقد عصام مدرسة الزهور الثانوية بنات بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية والتي تضم ٤ لجان فرعية.

تفقد غرف الحفظ

وخلال جولته، تفقد غرف الحفظ المؤمنة، والتي تحتوي على مصبعات حديدية وأقفال لاستخدامها في خزين صناديق وأدوات الاقتراع نهاية اليوم الأول واستكمال العملية الانتخابية لليوم الثاني.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد عصام أن هناك تنسيق تام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأوضح عصام أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد والمرور على كافة اللجان الانتخابية؛ لمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي

إشغالات.



وأضاف عصام أنه تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.





والجدير بالذكر أنه تم تجهيز ١٣٥ مركز انتخابي، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.



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