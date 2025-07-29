الهيئة الوطنية للانتخابات: تسهيل تصويت المصريين بالخارج باستخدام الرقم القومي أو جواز السفر

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن المصريين المقيمين بالخارج والمسجلين في قاعدة بيانات الناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجراؤها 1 و2 أغسطس المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في التصويت.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بتحديد مقار اللجان الانتخابية في الدول المختلفة، فضلًا عن تحديد عددها وتكليف القائمين على إدارتها من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

ويُجرى التصويت بالخارج خلال الأيام المقررة لذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفق توقيت الدولة التي يقيم فيها الناخب، ويُكتفى عند التصويت بتقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، في إطار التيسير على المواطنين وضمان مشاركتهم بفاعلية وسهولة.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وحددت اانتخابات مجلس الشيوخ 202موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة لجان الانتخاب بالخارج استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بناءً على الكشوف الواردة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



وأكد القرار ضرورة تنفيذ التعليمات وفق الضوابط المعتمدة، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذه المدير التنفيذي للهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.