الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم 33 لسنة ٢٠٢٥ بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وجاء نص القرار كما ورد بالجريدة الرسمية قبل قليل:

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 33 لسنة ٢٠٢٥ بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية فى انتخابات مجلس الشيوخ رئيس الهيئة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته وعلي القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ وتعديلاته وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 29/7/2025.

انتخابات مجلس الشيوخ

قـرر: ( المادة الأولى ) تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

( المادة الثانية ) يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

( المادة الثالثة ) يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة. ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك. ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابى خلال ساعة الراحة تحت أى ظرف.

( المادة الرابعة ) يتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.

صدر في 29/7/2025 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض



موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما تجرى داخل مصر يومي 4 و5 من الشهر ذاته.

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