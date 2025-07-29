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المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينظم حملة "صوتك أمانة" استعدادا لانتخابات الشيوخ

حملة صوتك أمانة استعدادا
حملة "صوتك أمانة" استعدادا لانتخابات الشيوخ، فيتو

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، أنه في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، وضمن أنشطة مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار  "صوتك أمانة"، وذلك بمحافظة الشرقية على مدار يومي ٢٧، ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ بمشاركة عضوات وأعضاء الفرع وعدد (٥٠) رائدة ريفية، وسبق للحملة تدريب الرائدات الريفيات بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالزقازيق على رسائل التوعية ومهارات الاتصال. 

رفع الوعى لدى السيدات باهمية المشاركة 

وأشارت مقررة الفرع إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي لدى السيدات بأهمية المشاركة في الإنتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، بالإضافة إلى التعريف بكيفية التصويت السليم.. وعلى هامش الحملة تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بقرى بني شبل، ومراكز الزقازيق، والشبراوين وههيا، ورئاسة حي ثان الزقازيق، وكان إجمالي المستهدفين (١٤٣٦٤ سيدة  - ٨٤١٨ رجلًا).

تنمية المرأة الريفية والحضارية 

وبدوره، أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

 

وأشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية واستمرار تنفيذ الفعاليات والدورات التدريبية للتعريف بالمبادرة وتحقيق المرجو منها،  وذلك بمشاركة واسعة من عضوات الفرع والمتطوعين من الرجال والسيدات والرائدات الريفيات والمتطوعين للوصول إلى عمق الريف المصري.

 

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محافظة الشرقية انتخابات مجلس الشيوخ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورة عايدة عطية فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية

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