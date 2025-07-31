أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الفراخ.. البورصة تربح 22 مليار جنيه بختام التعاملات.. مشتريات البنوك المركزية من الذهب تسجل 166.5 طن.. وآخر موعد لتقديم التسويات السنوية لضريبة المرتبات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 31 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالصاغة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصري بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلي.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3900 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36400 جنيه.

ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 31 يوليو 2025

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 78.4 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 116.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيها إلى 145 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 63 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 103 جنيهات إلى 104 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

انطلاق فعاليات ملتقى توظيف وتمكين شباب الخريجين

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات ملتقى توظيف وتمكين شباب الخريجين “NextGen on board” وذلك بهدف دعم وتأهيل شباب الخريجين من أجل توفير فرص عمل لانتقال عادل اجتماعيا.

تعزيز فرص العمل

يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز فرص العمل وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، وذلك في إطار جهود مشتركة لتحقيق انتقال اجتماعي عادل حيث يأتى بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وإيناكتس مصر وذلك لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وتطلعات الشباب من خريجي الجامعات.

يعقد الملتقى التوظيفي كجزء من مسابقة محلية سنوية حيث يتنافس الطلاب بتقديم مشاريع ريادة أعمال اجتماعية تهدف لحل تحديات مجتمعية، وقد تم تنفيذ هذا البرنامج على مدار عامين متتاليين لتقديم الدعم والإرشاد الشامل للطلاب والخريجين، وربطهم بشكل فعال بشركات القطاع الخاص.

البورصة تربح 22 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة.

توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك

وقعت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أي مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.

تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين

وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة. وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

واتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أي موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة علي أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة، وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء علي اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

مصلحة الضرائب المصرية توضح الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

كشفت مصلحة الضرائب المصرية الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تُعد من الأدوات الأساسية لتحديث وتطوير النظام الضريبي في مصر يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.

الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

وأشارت المصلحة إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُستخدم في المعاملات بين ممول وممول آخر، أي بين كيانات تجارية، ويُشترط أن تتضمن توقيعًا أو ختمًا إلكترونيًا لضمان صحتها القانونية، كما تُسجل آليًا ضمن منظومة الفواتير التابعة للمصلحة.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب تسجل 166.5 طن بالربع الثاني من 2025

قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداولات خارج البورصة، ارتفع بنحو 3% في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن المجلس، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب مستويات 1248.8 طن متري في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، إذ قفزت الاستثمارات بنحو 78%.

الطلب على سبائك الذهب

وارتفع الطلب على سبائك الذهب بنحو 21% في الربع الثاني، مما أسهم في تعويض التراجع المستمر في الطلب على العملات المعدنية. هذا وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات نصف سنوية منذ النصف الأول من 2020.

الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 12 أغسطس 2025 يُعد آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك في إطار تطبيق قانون التيسيرات الضريبية رقم (5) لسنة 2025، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

سرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة

وأوضحت، أن تقديم النماذج يتم إلكترونيًا فقط عبر المنظومة، داعية جميع الجهات والممولين المعنيين بسرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لأي غرامات أو إجراءات قانونية ناتجة عن التأخير.

وأضافت، أن المصلحة وفّرت ملف Excel مخصص لمعالجة هذه التسويات المعدلة، متاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، عبر المسار التالي: (نماذج – نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات – نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020–2024)، ويمكن تحميل الملف مباشرة من خلال الرابط من هنا.

غرفة الأخشاب: العمالة تعاني من استغلال سماسرة الموبيليا بسبب زيادة عدد العاطلين

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة، كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلًا عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.

وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية، ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.

ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية

وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبيًا للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.

تراجع معدل التضخم في بولندا إلى 3.1% خلال يوليو

انخفض معدل التضخم السنوي في بولندا إلى 3.1% في شهر يوليو الجاري، بعد اثني عشر شهرا متتاليا من التضخم المرتفع، مع تلاشي تأثير الأساس من إلغاء تنظيم أسعار الطاقة المنزلية.



تراجع التضخم في بولندا

وتجاوز معدل التضخم توقعات السوق وتوقعات المحللين، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، حيث كانت تكاليف الوقود المرتفعة للنقل هي المحرك الرئيسي، بحسب موقع إنفستنج الأمريكي.

ومن بين المكونات المعلنة لسلة المستهلك، انخفضت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 4.9%.

وفي المستقبل، من المتوقع أن ينخفض التضخم قليلا في الأشهر المقبلة، مما قد يدعم المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي البولندي.

"حماية المنافسة" يوافق على 5 صفقات استحواذ كبرى ضمن طلبات التركز الاقتصادي

وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عدد من طلبات التركز الاقتصادي التي تقدمت بها شركات وصناديق استثمار دولية للاستحواذ على حصص مؤثرة في عدد من الكيانات العاملة بالسوق المصري، وذلك بعد دراسة الأثر التنافسي لتلك الصفقات.

مناخ المنافسة داخل السوق

وجاء في مقدمة الموافقات، طلب شركة "أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس: إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل." للاستحواذ على 527,887,144 سهما تمثل نسبة 85.98% من أسهم شركة صناعات مواد البناء، وهو ما اعتبره الجهاز لا يمثل تهديدًا لمناخ المنافسة داخل السوق.

فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية

كما وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز على أربعة طلبات استحواذ أخرى، أبرزها استحواذ صندوق أفريك إنفست فاند أي في ذ.م.م على نسبة 29.7% من أسهم شركة "أرو هولدينج ليمتد"، والاستحواذ شركة أفريكان ديفيلوبمنت بارتنرز 4 إل. بي. وشركة ممفيس إنفيستمنت هولدنج إل. بي. التابعتين لصندوق دي بي أي بارتنرز على نسبة 45.98% من أسهم شركة "ايه اتش جي هولدينجز ليميتد".

البنك المركزي الصيني يتحرك لوقف هبوط اليوان أمام الدولار

تدخل البنك المركزي الصيني لتحقيق الاستقرار لسعر صرف اليوان من خلال سعره المرجعي اليومي، وذلك بعدما تراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين نتيجة صعود الدولار الأمريكي.

قام بنك الشعب الصيني بتحديد سعر صرف اليوان المرجعي اليوم عند نحو 7.15 مقابل الدولار، وهو ما شكل انحرافا كبيرا عن تقديرات المحللين، ويُعد الأكبر منذ أواخر أبريل الماضي. وتمثل هذه الخطوة إشارة دعم للعملة التي تراجعت بعد أن بلغ الدولار الأمريكي أقوى مستوياته في شهرين.

وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروعات تطوير منطقة المعمورة

بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية موسعة لمنطقة المعمورة، التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ الاسكندرية

واستهل الوزير والمحافظ الجولة بلقاء عدد من نواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية متميزة على ساحل البحر المتوسط، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات الدولة بما يخدم أهالي الإسكندرية.

تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية الشاملة

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على الحرص على التواصل الدائم والفعال مع نواب البرلمان، باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطنين، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

مصادر: "بلتون" تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات المغرضة حفاظًا على حقوق المساهمين

كشفت مصادر مطلعة، عن اتخاذ شركة بلتون القابضة، إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات المغرضة التي طالت الشركة مؤخرًا، والتي تهدف – بحسب المصادر – إلى النيل من سمعتها وتعطيل مسارها الاستثماري، دون سند حقيقي أو معلومات دقيقة، كما تقدمت بشكاوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد المواقع التي نقلت هذه الشائعات دون التحقق من صحتها، أو التواصل مع الشركة للرد عليها.

"بلتون" تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

وأكدت المصادر أن بلتون تتابع عن كثب ما ينشر على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الشركة لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها، وأنها تعمل بشفافية كاملة في إطار القواعد المنظمة لسوق المال، وتفصح عن أي تطورات جوهرية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، منوهة في هذا الصدد إلى أن الشركة ترسل دوريا إفصاحات للبورصة المصرية حول كافة المعلومات الجوهرية، وآخرها نفي إجراء تحقيقات مع الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من الحملة الممنهجة هو إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في واحدة من أبرز المؤسسات المالية في السوق المصري، خصوصًا في ظل ما تشهده الشركة من تطورات إيجابية ونمو ملحوظ في نتائج الأعمال، بعد تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة التي بدأت تؤتي ثمارها.

التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول 2031



أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، موضحا أن هذه الخطة تأتي هذه كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

صادرات قطاع الملابس الجاهزة

وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.

تحسين تنافسية المنتج المصري

وأكد رئيس المجلس أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.



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