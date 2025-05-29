الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف لجنة ببحث طلبات قروض شباب الخريجين وتيسير إجراءاتها

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

 كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وعضوية اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، لبحث طلبات شباب الخريجين المتقدمين للجهاز للحصول على قروض ميسرة بدون فوائد، وسرعة البت فيه، وذلك للمساهمة في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وتجارية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 نائب محافظ الدقهلية بحث طلبات الحصول على قروض بدون فوائد من جهاز شباب الخريجين.

وانعقدت اللجنة اليوم برئاسة نائب المحافظ وقامت بدراسة وبحث الطلبات المقدمة لها والتي بلغ عددها 81 طلب قرض، تنوعت بين طلبات قروض لإقامة مشروعات جديدة، وتطوير مشروعات قائمة بالفعل، ووافقت اللجنة على 79 طلبا لصرف قروض من الذين استوفوا الاشتراطات المطلوبة بحد أقصى 70 ألف جنيه لكل شاب خريج من حساب جهاز تشغيل شباب الخريجين، وبحد أقصى 45 سنة للمتقدمين.

 

دعم شباب الخريجين لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة

 وأكد نائب محافظ الدقهلية أن اللجنة تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لدعم شباب الخريجين لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة، تعمل على خلق فرص عمل جديدة دعما للاقتصاد القومي، وأن اللجنة تضم في عضويتها، المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وبدر السيد بدر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ووفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين، وعضو من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز شباب الخريجين السكرتير العام للمحافظة الشئون الاقتصادية الشئون المالية والادارية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية مدير عام الشئون المالية والادارية نائب محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

الرئيس السابق لصوت العرب: الإعلام المصري في حالة تخبط ومن الضروري تجديد الدماء بالإذاعة

السيسي يتابع جهود تعزيز وتوفير السلع الاستراتيجية وزيادة مخزونها

التعليم تكشف عدد المعلمين المقرر تعيينهم العام المقبل

تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته لـ 4 يونيو

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

ياسر إبراهيم يعلن تجديد عقده مع الأهلي ويكشف التفاصيل

محمد شوقي يجمع متعلقاته ويرحل عن النادي الأهلي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

شوبير: إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد قليل

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس بالأسواق

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

المزيد
الجريدة الرسمية