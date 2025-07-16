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محافظات

بخصومات تصل إلى ٣٠٪؜ ولأول مرة بالإسكندرية..

افتتاح معرض "صنع في دمياط" بمشاركة 50 من صناع الأثاث

افتتاح معرض صنع
افتتاح معرض "صنع في دمياط"، فيتو

افتتح اليوم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض "صنع في دمياط"، والذي يُعقد لأول مرة بمحافظة الإسكندرية، داخل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ويستمر حتى ٢٥ يوليو الجاري، وذلك في خطوة غير مسبوقة نحو توسيع الأسواق أمام صناعة الأثاث الدمياطي.

 

مشاركة واسعة وخصومات تصل إلى ٣٠٪

شهد الافتتاح حضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور رأفت عباس، ومحمد مدحت، وحاتم العشري، نواب رئيس الجهاز، بالإضافة إلى يوسف فتحي رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، وحسام شبكة رئيس فرع الجهاز بدمياط، والسيد نصار مدير فرع الجهاز بالإسكندرية.

تفقد الحضور أجنحة المعرض المقام على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، بمشاركة ٥٠ عارضًا من صناع الأثاث بمحافظة دمياط، والذين قدموا تشكيلة متنوعة من الأثاث المودرن والكلاسيك لتناسب مختلف الأذواق والمساحات، مع تقديم تخفيضات تصل إلى ٣٠٪، بالإضافة إلى تخصيص خصم خاص بنسبة ٥٠٪ لأحد مواطني محافظة البحيرة من ذوي الهمم دعمًا للعملاء من الفئات الأولى بالرعاية.

محافظ دمياط: المعرض يجسد نجاح الشراكة بين المحافظة والجهاز

وخلال جولته، أكد محافظ دمياط أن المعرض يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير صناعة الأثاث الوطنية، وخلق منافذ تسويقية جديدة لصناع دمياط، مشيرًا إلى أن معرض "صنع في دمياط" أُطلق منذ عام ٢٠١٦، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، وبلغ عدد دوراته حتى الآن ٢٥ دورة، أسفرت عن تحقيق حجم مبيعات ضخم يعكس حجم الثقة في المنتج الدمياطي.

وأشار الشهابي إلى حرص المحافظة على مواصلة هذه الشراكة البناءة، بما يسهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانة الأثاث الدمياطي محليًا ودوليًا، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهاز لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تخدم هذه الصناعة المهمة.

رئيس جهاز المشروعات: دعم كامل للتكتلات الصناعية ورفع القدرة التنافسية

من جانبه، أكد باسل رحمي، أن الجهاز ملتزم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم صناعة الأثاث، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، موضحًا أن الجهاز يقدم الدعم المالي والفني للتكتلات الإنتاجية بالمحافظة، ويحرص على تأهيلها للتوسع في الأسواق وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية.

محافظ الإسكندرية: فخورون باستضافة المعرض وندعم تكرار التجربة

وفي كلمته، أعرب الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية عن ترحيب المحافظة باستضافة معرض "صنع في دمياط"، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة، ودور المعرض في إتاحة الفرصة لأبناء الإسكندرية للتعرف وشراء الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة، مؤكدًا دعم المحافظة لتنظيم المزيد من الدورات مستقبلًا لما تحققه من فوائد اقتصادية وصناعية.

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الأثاث الدمياطي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية محافظ دمياط محافظ الإسكندرية محافظة البحيرة معرض صنع في دمياط

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