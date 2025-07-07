خبيرة اقتصادية: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا بحريق سنترال رمسيس

سنترال رمسيس، لم يكن الحريق الضخم الذي شبّ في سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات الحيوية في العاصمة، مجرد حادث عرضي، بل مثّل ضربة مباشرة لمنظومة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في مصر، كاشفًا عن ثغرات خطيرة في البنية التحتية وسرعة الاستجابة للأزمات.

انقطاع واسع فى خدمات الانترنت والاتصالات

أدى الحريق إلى انقطاع واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات بعدة مناطق، وهو ما أثر بشكل مباشر على عشرات الآلاف من المستخدمين، خاصة العاملين في قطاعات تعتمد بشكل كلي على الاتصال الرقمي، مثل التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية، وحجوزات النقل والتوصيل.

الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأشد تضررًا

ومن جانبه أوضحت الدكتورة ماجى سليم خبيرة الاقتصاد ان الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأشد تضررًا، إذ تراجعت مبيعاتها اليومية وخسرت تعاملات كان من الممكن إنجازها لولا تعطل الشبكات.

وأضافت سليم الى أن الشارع الاقتصادي لم يكن بعيدًا عن الحدث، حيث تعطلت خدمات الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي، وحدث ارتباك في شبكات الاتصال، تسبب في بطء حركة الأسواق وزيادة التكاليف التشغيلية لبعض القطاعات.

الحريق رفع تكلفة النقل والخدمات اللوجستية

ونوهت إلى أن الحريق أثّر على حركة المرور بعد إغلاق شارع رمسيس، أحد الشرايين المرورية المهمة، مما زاد من تأخيرات الموظفين ورفع تكلفة النقل والخدمات اللوجستية ومن ناحية أخرى، تتحمل الدولة تكاليف مباشرة نتيجة الحادث، تشمل أعمال الصيانة، الترميم، وتشغيل محطات احتياطية لضمان استمرارية الخدمة، إلى جانب التدخل السريع من الدفاع المدني وشركات الاتصالات.

وأكدت ماجى سليم إلى أن هذا الحادث يفتح ملفًا مهمًا حول مدى جاهزية البنية الرقمية في مصر لمواجهة الطوارئ، خاصة في ظل التحول المتسارع نحو الرقمنة ويضع علامات استفهام حول خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، وحاجة البلاد إلى تحديث شامل للبنية التحتية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.

جدير بالذكر أن حريق سنترال رمسيس ليس مجرد حريق تقني، بل ناقوس خطر ينبهنا إلى أن الاقتصاد الحديث لا يمكنه الصمود أمام أزمات البنية التحتية ما لم تواكبه خطط مرنة واستثمارات جادة في أمن واستقرار الشبكات الحيوية.

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