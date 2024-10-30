الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

مجلس الذهب العالمي: انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

رغم ارتفاع مشتريات  الذهب عالميًّا لتصل لـ 100 مليار دولار للأول مرة خلال الربع الثالث من عام 2024، إلا أن مشتريات المصريين من المعدن الأصفر انخفضت خلال نفس الفترة مقارنة بالشهور الأولى من عام 2024.

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الذهب في مصر، فيتو

انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر

وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024؛ انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر خلال الربع الثالث من العام بنسبة 17%، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا 10.4 طن، بينما كانت مشتريات المصريين في الربع الثاني من عام 2024 عند 14.4 طن ذهب.

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الذهب في مصر، فيتو

انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية خلال الثلاث أشهر

وأظهر التقرير انخفاض طلب المصريين على المشغولات الذهبية خلال الـ 3 أشهر من يوليو إلى سبتمبر 2024 إلى 5.1 طن من الذهب مقارنة بـ 6.3 طن خلال الربع الثاني.

انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية

 كما انخفض طلب المصريين على السبائك والعملات الذهبية إلى 5.3 طن في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام عند 7.6 طن.

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الذهب في مصر، فيتو

أسباب تراجع مشتريات الذهب في مصر

وأرجع خبراء تراجع مشتريات الذهب في مصر إلى الاستقرار في سعر الصرف وتراجع المخاوف بشأن هبوط أو تراجع جديد في الجنيه المصري مقابل العملات، وأن  السبب وراء انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال الربع الثالث، يرجع إلى ارتفاع مستويات الأسعار بالإضافة إلى استقرار تحركات العملة، مما أدى إلى تراجع عمليات التحوط وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

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وصل للذروة، ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم بسبب الانتخابات والفائدة الأمريكية

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