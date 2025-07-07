محافظة الإسكندرية تخصص أرقاما بديلة لللإسعاف والطوارئ بسبب حريق رمسيس

أصدرت محافظة الإسكندرية ومديرية الصحه بيانا، قالت فيه" نحيط علم سيادتكم بأنه قد حدث عطل فني مفاجئ في سنترال رمسيس بالقاهرة، ما أثر بشكل مؤقت على أداء الشبكة الوطنية الموحدة للاتصالات.

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، حيث تم تشغيل الأجهزة اللاسلكية التابعة للشبكة الوطنية لضمان استمرار التواصل بين الجهات المعنية.

وأضاف البيان كما يجري حاليًا العمل على إعادة تشغيل كافة الخطوط في أسرع وقت ممكن، ونؤكد أن شبكة التيترا لم تتأثر بهذا العطل، ولا يزال هناك تواصل مستمر وفعّال مع غرف عمليات الجهات المختلفة من خلالها.

وأوضح البيان، انه في إطار استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، نرجو من المواطنين في محافظة الإسكندرية التواصل عبر الأرقام الأرضية الخاصة بالمحافظة لتقديم البلاغات في الوقت الراهن، وكذلك التواصل مع هيئة الإسعاف من خلال نفس الوسائل، وذلك لحين عودة الخدمة بشكل كامل.

وللتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة عبر الأرقام التالية 033923028- 0333925810 كما يتم استقبال كافة البلاغات الخاصة بالاسعاف على الرقم ١٢٣ ويتم تحويلها على الخطوط الارضية.

مديرية الصحة

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واهابت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالمواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع الأرقام البديلة:

033925810

033923028

و للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات التواصل مع:

137

0342453738

0342453740

01283903236 (ارسال التقارير الطبية)

وأكدت المحافظة أن الموقف تحت السيطرة وجارٍ المتابعة الدقيقة من الجهات الفنية المختصة لضمان عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

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