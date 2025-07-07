الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الإسكندرية تخصص أرقاما بديلة لللإسعاف والطوارئ بسبب حريق رمسيس

حريق رمسيس
حريق رمسيس

أصدرت محافظة الإسكندرية ومديرية الصحه بيانا، قالت فيه" نحيط علم سيادتكم بأنه قد حدث عطل فني مفاجئ في سنترال رمسيس بالقاهرة، ما أثر بشكل مؤقت على أداء الشبكة الوطنية الموحدة للاتصالات.

 وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، حيث تم تشغيل الأجهزة اللاسلكية التابعة للشبكة الوطنية لضمان استمرار التواصل بين الجهات المعنية.

وأضاف البيان كما يجري حاليًا العمل على إعادة تشغيل كافة الخطوط في أسرع وقت ممكن، ونؤكد أن شبكة التيترا لم تتأثر بهذا العطل، ولا يزال هناك تواصل مستمر وفعّال مع غرف عمليات الجهات المختلفة من خلالها.

وأوضح البيان، انه في إطار استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، نرجو من  المواطنين في محافظة الإسكندرية التواصل عبر الأرقام الأرضية الخاصة بالمحافظة لتقديم البلاغات في الوقت الراهن، وكذلك التواصل مع هيئة الإسعاف من خلال نفس الوسائل، وذلك لحين عودة الخدمة بشكل كامل.
وللتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة عبر الأرقام التالية 033923028- 0333925810 كما يتم استقبال كافة البلاغات الخاصة بالاسعاف  على الرقم ١٢٣ ويتم تحويلها على الخطوط الارضية.

مديرية الصحة
‏‎
واهابت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالمواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع الأرقام البديلة: 
033925810
033923028

و للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات التواصل مع:
137
0342453738
0342453740
01283903236 (ارسال التقارير الطبية)

 

وأكدت المحافظة أن الموقف تحت السيطرة وجارٍ المتابعة الدقيقة من الجهات الفنية المختصة لضمان عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الأسكندرية حريق سنترال رمسيس سنترال رمسيس اتصالات حريق رمسيس شبكة اتصالات حريق سنترال حريق اتصالات مصر انقطاع الانترنت حريق سنترال رمسيس اليوم رمسيس حريق سنترال رمسيس الان حريق السنترال شبكه اتصالات المصرية للات خدمات محافظة الاسكندرية صحه الإسكندرية

مواد متعلقة

بعد تعطل خط الطوارئ 137، صحة الفيوم تخصص أرقاما مؤقتة لتلقي البلاغات والاستغاثات

مدير مكتبة الإسكندرية: 79 دار نشر مصرية وعربية تشارك في معرض الكتاب

الأكثر قراءة

بعد حريق سنترال رمسيس.. عطل يضرب شبكات الاتصالات وغضب عارم على مواقع التواصل

حقيقة تعطل ماكينات الصراف الآلي بسبب حريق سنترال رمسيس

زلزال يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا

دولة الاحتلال تعتزم نقل 600 ألف من سكان غزة إلى جنوب رفح الفلسطينية

لحظة اشتعال الحريق في عدد من مكاتب سنترال رمسيس (فيديو وصور)

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

قرار عاجل من التعليم بشأن التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العصفور في المنام وعلاقته بالوصول إلى مركز مرموق

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

المزيد
الجريدة الرسمية