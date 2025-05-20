بنك الشعب الصيني يقرر خفض الفائدة لأول مرة منذ أكتوبر 2024

قرر بنك الشعب الصيني، خفض معدل الفائدة الرئيسية للمرة الأولى في 7 أشهر، إذ يمنح كل من قوة اليوان وتراجع حدة التوترات التجارية المساحة أمام صناع السياسة النقدية لتيسير الساسة النقدية بهدف دعم الاقتصاد.

بنك الشعب الصيني يقرر خفض الفائدة

وخفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3%، كما قرر البنك خفض على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.5%.

ويمثل قرار المركزي الصيني أول خفض لمعدل الفائدة منذ خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن معدلات الفائدة لأجل عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، فيما تخدم معدلات الفائدة لأجل 5 سنوات معدلات الرهن العقاري.

هل يواصل المركزي الصيني تيسير السياسة النقدية؟

وجاءت حزمة خفض معدل الفائدة ضمن سلسلة من إجراءات التحفيز التي أعلنت عنها بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وشملت خفض معدلات الإقراض وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها.

كما تم خفض معدلات الرهن العقاري لدى صندوق الإسكان المدعوم من الحكومة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويقول كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، زي تشون هوانج، إن بنك الشعب الصيني من المتوقع أن يواصل اتباع سياسة تيسيرية، مرجحا خفض معدل الإقراض بمقدار 40 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام.

فيما عدل الخبير الاقتصادي في شؤون الصين لدى Denske Bank آلان فون مهرن، توقعاته لسعر صرف اليوان الصيني في الأسواق الخارجية خلال 12 شهرا، ليخفض الهدف من 7.35 إلى 7.15. وجاء هذا التعديل في ظل تراجع التوترات التجارية وتأكيد بكين على تفضيلها الواضح لاستقرار العملة.

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