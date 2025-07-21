الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حماية المنافسة يوافق على استحواذ "سي إم إيه سي" على 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف

جهاز حماية المنافسة،
جهاز حماية المنافسة، فيتو

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بـجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب التركز الاقتصادي الخاص بطلب استحواذ شركة “سي إم إيه سي جي إم إنلاند سرفيسيز” على نسبة 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.


وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.

الموافقة على 3 طلبات لصفقات استحواذ جديدة

وكانت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قررت الموافقة على 3 طلبات لصفقات استحواذ جديدة داخل السوق المحلية.

وتشمل قائمة موافقات الجهاز طلب استحواذ شركة كيو لوجيستيكس القابضة على نسبة تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، بالإضافة إلى طلب استحواذ شركة دي بلاي انترتينمنت ليمتد على 33.8% من إجمالي أسهم شركة أو إس إن ستريمينج ليميتد.


كما وافق الجهاز على طلب استحواذ شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. على عدد 527,887,144 سهم بنسبة 85.98% من أسھم شركة صناعات مواد البناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماية المنافسة سي إم إيه سي ميناء أكتوبر ميناء أكتوبر الجاف أسهم ميناء أكتوبر الجاف

مواد متعلقة

جهاز حماية المنافسة يوافق على 3 صفقات استحواذ جديدة

اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة لعضوية المجلس المسير لشبكة المنافسة الدولية

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

مساعد وزير الداخلية يعلن التيسيرات المقدمة للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.. تسهيلات شاملة داخل الأكاديمية

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

المزيد
الجريدة الرسمية