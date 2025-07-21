حماية المنافسة يوافق على استحواذ "سي إم إيه سي" على 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بـجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب التركز الاقتصادي الخاص بطلب استحواذ شركة “سي إم إيه سي جي إم إنلاند سرفيسيز” على نسبة 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.



وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.

الموافقة على 3 طلبات لصفقات استحواذ جديدة

وكانت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قررت الموافقة على 3 طلبات لصفقات استحواذ جديدة داخل السوق المحلية.

وتشمل قائمة موافقات الجهاز طلب استحواذ شركة كيو لوجيستيكس القابضة على نسبة تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، بالإضافة إلى طلب استحواذ شركة دي بلاي انترتينمنت ليمتد على 33.8% من إجمالي أسهم شركة أو إس إن ستريمينج ليميتد.



كما وافق الجهاز على طلب استحواذ شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. على عدد 527,887,144 سهم بنسبة 85.98% من أسھم شركة صناعات مواد البناء.

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