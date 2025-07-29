حقيقة ادعاء "بنت مبارك" عن شبكة لبيع الأعضاء.. تفاصيل مثيرة في القصة الكاملة

أثارت قضية فتاة ظهرت مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وادعت نسبها للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واتهمت عددا كبيرا من المشاهير بالاتجار في الأعضاء البشرية، جدلا كبيرا علي كافة الأصعدة.

تفاصيل كثيرة كشفتها التحقيقات مع بلوجر ادعت زورا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.



وقالت المتهمة في اعترافاتها:"أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".

وجهت جهات التحقيق للمتهمة عدة اتهامات، وهي نشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام، وتستكمل التحقيقات حول الواقعة.

القبض علي المتهمة بالإسكندرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تدعي انتسابها لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات، تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بها وادعاءات كاذبة بالاتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

وبعد تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمة (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وذلك أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتفي محمولي، تبين من خلال فحص أحدهما احتواؤه على محفظة مالية بها تحويلات مالية من الخارج.

و بمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك الادعاءات الكاذبة عبر حسابها على مواقع التواصل، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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