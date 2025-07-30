أخبار الفن اليوم: وفاة لطفي لبيب بعد صراع مع المرض.. محمد الشرنوبي يصور مشاهد مطاردة في “الساعة 7".. وروتانا تطرح "أنا الذي" لـ محمد منير

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

رحل عن عالمنا قبل قليل، الفنان الكبير لطفي لبيب بعد صراع مع المرض، وذلك وفق ما أكده الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ فيتو.





رحل عن عالمنا الفنان لطفي لبيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وعن عمر ناهز 77 عاما.





كان آخر ظهور للفنان الراحل لطفي لبيب منذ نحو 7 أشهر، عندما أصر على حضور عزاء الفنان نبيل الحلفاوي في 17 ديسمبر 2024، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث كان أول الحضور برغم من معاناته مع المرض.

يصور الفنان محمد الشرنوبي وأسرة فيلمه الجديد “الساعة 7” حاليا بعض مشاهد المطاردات التي يتضمنها الفيلم، وهي عبارة عن مطاردة لـ الشرنوبي من قبل بعض البلطجية.



حددت أسرة الفنان الراحل لطفي لبيب موعد ومكان عزائه، حيث يقام غدًا الخميس بكنيسة مار مرقس بمنطقة مصر الجديدة، وتستقبل العائلة المعزين من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة.

أعلنت وزارة الثقافة عن تسجيل مبنى مركز الجزيرة للفنون، مقر متحف الخزف الإسلامي، ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي، وذلك في ختام أعمال الاجتماع العاشر للمرصد الحضري التابع لمنظمة الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، والمنعقد في بيروت خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.



اعتذر النجم محيي إسماعيل عن عدم حضور ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث كان من المقرر انعقاد الندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.

نعى الفنان محمد إمام الفنان لطفي لبيب الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

تعرف على موعد ومكان عزاء لطفي لبيب

حددت أسرة الفنان الراحل لطفي لبيب موعد ومكان عزائه، حيث يقام غدًا الخميس بكنيسة مار مرقس بمنطقة مصر الجديدة، وتستقبل العائلة المعزين من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة.

طرحت شركة روتانا أحدث أغاني الفنان محمد منير "أنا الذي" من ألبومه الجديد الذي تتولى روتانا إنتاجه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو.

أطلق الفنان حمزة نمرة الدفعة الثانية من ألبومه الجديد "قرار شخصي"، حيث تتضمن "شيل الشيلة" و"يا سهرانين" و"اتخمينا"، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.





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