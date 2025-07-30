الأربعاء 30 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

حمزة نمرة يطرح أغنيات "شيل الشيلة" و"يا سهرانين" و"اتخمينا" من ألبومه الجديد (فيديو)

أغنية يا سهرانين،
أغنية يا سهرانين، فيتو

أطلق الفنان حمزة نمرة الدفعة الثانية من ألبومه الجديد "قرار شخصي"، حيث تتضمن "شيل الشيلة" و"يا سهرانين" و"اتخمينا"، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

أغاني ألبوم حمزة نمرة الجديد

وضمت الدفعة الثانية أغنية "اتخمينا" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري.

بجانب أغنية "يا سهرانين" من كلمات محمد شافعي وألحان حمزة بمشاركة أندريه مينا وتوزيع خالد عصام.

إضافة للأغنية الثالثة "شيل الشيلة" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدي وتوزيع أندريه مينا.

ألبوم حمزة نمرة الجديد 

ويضم الألبوم الجديد ثلاث عشرة أغنية، قرر حمزة طرحها على أربع مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغان في الدفعة الأخيرة. 

وأطلق حمزة بذلك ست أغنيات من أصل 13 يضمها الألبوم.  

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